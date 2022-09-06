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Türkmenköy’ün ilk transferi Mustafa Yorgancı

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Türkmenköy’ün ilk transferi Mustafa Yorgancı
BTM Birinci Lig’de yeniden yapılanma yoluna giderek alt yapısını düzelten Türkmenköy Kulübü  iddialı bir kadro ile girme hedefiyle  transfer çalışmalarına başladı.
Türkmenköy kulübü uzun yıllar Serdarlı’da futbol oynayan deneyimli futbolcu Mustafa Yorgancı ile anlaştı. Mustafa Yorgancı, Türkmenköy kulüp başkanı Meftun Türker ve yönetici Raşit Gürdağ ile bir araya gelerek el sıkıştı.
 
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