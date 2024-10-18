Türkmenköy’e BTM 1. Lig piyangosu

BTM Kurulu, Demirhan Spor Kulübü 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’den çekilmesi nedeniyle yerine, Play-Out maçları sonunda küme düşen Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün alınmasına karar verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18.10.2024 tarihinde Niyazi Güvenir başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki kararı aldı.

Demirhan Spor Kulübü 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 09.10.2024 tarihine kadar yapılan başvurularda lige kayıt yaptırmış ancak 17.10.2024 tarihinde KTFF’ye yazılı olarak liglere belirli sebeplerden dolayı katılamayacağını bildirmiştir. İlgili kulübün ligden çekildiğini bildirmesinin akabinde toplanan kurulumuz Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’taki dengeleri de gözeterek, rekabet ortamına zarar vermemek adına Demirhan Spor Kulübü’nün yerine Kırmızı Grup’a, 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Play-Out maçları sonunda küme düşen Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün alınmasına karar vermiştir.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün Demirhan Spor Kulübü yerine lige alınmasının ardından Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig grupları aşağıdaki gibi olmuştur.



KIRMIZI GRUP

Aslanköy GSD

Bay Therma Güvercinlik İYSK

Dörtyol SK

Düzova GSK

German Gold Akova Vuda TÇB

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Pile TSK

*Türkmenköy ASK

Umay Group Tuzla ABSK

Yenierenköy YSK



BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Amaara Gaziveren SK

Baf Ülkü Yurdu

Bostancı Bağcıl SK

Denizli SK

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Ortaköy SK

Ozanköy SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

