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Türkmenköy’e BTM 1. Lig piyangosu

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BTM Kurulu, Demirhan Spor Kulübü 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’den çekilmesi nedeniyle yerine, Play-Out maçları sonunda küme düşen Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün alınmasına karar verdi

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Türkmenköy’e BTM 1. Lig piyangosu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18.10.2024 tarihinde Niyazi Güvenir başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki kararı aldı.
Demirhan Spor Kulübü 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 09.10.2024 tarihine kadar yapılan başvurularda lige kayıt yaptırmış ancak 17.10.2024 tarihinde KTFF’ye yazılı olarak liglere belirli sebeplerden dolayı katılamayacağını bildirmiştir. İlgili kulübün ligden çekildiğini bildirmesinin akabinde toplanan kurulumuz Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’taki dengeleri de gözeterek, rekabet ortamına zarar vermemek adına Demirhan Spor Kulübü’nün yerine Kırmızı Grup’a, 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Play-Out maçları sonunda küme düşen Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün alınmasına karar vermiştir.
 Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün Demirhan Spor Kulübü yerine lige alınmasının ardından Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig grupları aşağıdaki gibi olmuştur.
 
KIRMIZI GRUP
Aslanköy GSD
Bay Therma Güvercinlik İYSK
Dörtyol SK
Düzova GSK
German Gold Akova Vuda TÇB
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Pile TSK
*Türkmenköy ASK
Umay Group Tuzla ABSK
Yenierenköy YSK
 
BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Amaara Gaziveren SK
Baf Ülkü Yurdu
Bostancı Bağcıl SK
Denizli SK
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Ortaköy SK
Ozanköy SK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
 
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