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Türkmenköy’de genel kurul zamanı

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Türkmenköy’de genel kurul zamanı
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’de Bilal Kısmetli başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.
5 Temmuz 2021 Pazartesi tarihinde saat 20:00’daTürkmenköy A.S.K. kulüp lokalinde yapılacak olağanüstü genel kurulda Bilal Kısmetli’nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi.
Türkmenköy Aydın Spor Kulübü tüzüğüne göre seçimin yapılacağı günde başkan adaylığına kayıt yapılabilir.
 
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