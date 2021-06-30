Türkmenköy’de genel kurul zamanı

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’de Bilal Kısmetli başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.
5 Temmuz 2021 Pazartesi tarihinde saat 20:00’daTürkmenköy A.S.K. kulüp lokalinde yapılacak olağanüstü genel kurulda Bilal Kısmetli’nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi.
Türkmenköy Aydın Spor Kulübü tüzüğüne göre seçimin yapılacağı günde başkan adaylığına kayıt yapılabilir.
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