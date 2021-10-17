Türkmenköy’de başkan Saygılı

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’ün olağanüstü genel kurulu yapılırken, Salih Saygılı başkan oldu.
Kulüp üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut üyelerin oy birliğiyle Salih Saygılı başkanlığa seçildi. Başkan Salih Saygılı yaptığı ilk açıklamada, başkan adayı olan diğer adaylarından Emine İmam, Hakan Kağansoy ve Özkan Gaziler'i de yönetime alıp güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istediğini söyledi.
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