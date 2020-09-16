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Türkmenköy’de Arif de yuvada

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Türkmenköy’de Arif de yuvada
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Türkmenköy, eski yıldızlarını takıma döndürmeye devam ediyor.
Türkmenköy, takımın Süper Ligde olduğu dönemde kalesini koruyan Arif Aslan ile de el sıkıştı. Evren Bahtıkara’nın teknik adamlığında iddialı bir kadro kurmak için transferlerine devam eden Türkmenköy’de başkan Bilal Kısmetli, Arif Aslan’ı da yuvaya döndürdü.
 
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