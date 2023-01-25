Türkmenköy yönetiminden Beyarmudu Belediye başkanına ziyaret

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’i makamında ziyaret etti. Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Başkanı Meftun Türker ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet dün Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek'i ziyaret etti.
Türkmenköy yönetimi Belediye Başkanı Bebek’e yeni görevinde başarılar dilerken ziyarette belediyenin kulübe katkılarının artması konusunda taleplerini ilettiler.
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