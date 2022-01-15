Türkmenköy siftahı Mehmetçik'le yaptı

Türkmenköy konuk ettiği Mehmetçik’i 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı grup 5. haftasında Türkmenköy konuk ettiği son haftaların çıkışta olan ekibi Mehmetçik'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk 4 haftasında istediğini bulamayan Türkmenköy, ligin formda ekibi Mehmetçik’i Dörtyol Stadı’nda ağırladı.

Ev sahibi ekip iyi bir oyunun ardından rakibini 3-0 mağlup ederek ligde galibiyetle tanışırken, Mehmetçik ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Türkmenköy’e 3 puanı getiren golleri Mehmet Sakallı (2) ve penaltıdan Hasan Bahtıkara kaydetti.