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Türkmenköy siftahı Mehmetçik'le yaptı

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Türkmenköy konuk ettiği Mehmetçik’i 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

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Türkmenköy siftahı Mehmetçik'le yaptı

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı grup 5. haftasında Türkmenköy konuk ettiği son haftaların çıkışta olan ekibi Mehmetçik'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk 4 haftasında istediğini bulamayan Türkmenköy, ligin formda ekibi Mehmetçik’i Dörtyol Stadı’nda ağırladı.

Ev sahibi ekip iyi bir oyunun ardından rakibini 3-0 mağlup ederek ligde galibiyetle tanışırken, Mehmetçik ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Türkmenköy’e 3 puanı getiren golleri Mehmet Sakallı (2) ve penaltıdan Hasan Bahtıkara kaydetti.

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