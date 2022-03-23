Türkmenköy sahası için yetkilileri göreve davet etti

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy, kendi statları olan Mehmet Ali Toker Stadı için yetkilileri göreve davet etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan “Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Kaderine Terk Edildi!” başlıklı açıklamada Ekim 2021’de stat zemini yenileme için çalışma başlatılıp Spor Dairesi’nin beklendiğini, aradan geçen altı aylık sürede herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilerek, yetkililerin saha için gereken işlemi yapması çağrısında bulunuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulüp yönetimi olarak göreve geldiğimizde ilk hedef olarak stad zeminini ve sulama sistemini yenilemeyi belirledik. Ekim 2021'de zemin için toprak, gübre, su hortumları, fiskiyelerdahil tüm malzemeleri hazırladık ve KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü'nü beklemeye başladık. Aradan geçen 6 aylık sürede tüm çabalarımıza rağmen stadımız ile ilgili hiç bir çalışma yapılmamış ve stad tamamen kaderine terk edilmiştir. Bu durum yönetimimizi maddi (stad kiraları) olarak futbol takımımızı ise manevi olarak (tarafar destek) kötü yönde etkilemiştir. Yetkilileri göreve bu saha için gereken işlemleri yapmaya çağırıyoruz.”

