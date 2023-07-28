Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı bakıma alınıyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nün önemli girişimleri sonucunda geçtiğimiz sezon öncesinde yeniden hizmete açılan Mehmet Ali Toker Stadı, Türkmenköy U-14 futbol takımımın Digiturk U14 ligi maçlarının tamamlanmasının ardından tadilat ve bakıma alınacak.

İki ay sürmesi planlanan tadilat ve bakım çalışmaları ile çim zemine ara ekim, kumlama işlemleri ve sulama sisteminin bakımı yapılacak. Saha içerisi çalışmalarına ek olarak kantin inşaatı, depo yapımı ve tesisteki diğer eksiklikler tamamlanacak. Çalışmaların 2023-2024 BTM 1. Lig Futbol Sezonu öncesinde tamamlanması hedeflenmekte.

