Türkmenköy kadrosunu güçlendirdi

Necati KÜLAHLILAR

İktisatbank BTM 1. Lig'de bu hafta sonu başlayacak olan 2. devre öncesi takımlar kadrolarını güçlendirme adına transfer yapmaya devam ediyor.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Türkmenköy Pile den Nazım Deveci, Yenişehir den Ekin Kaygısız ve Tahir Kılıç'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.