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Türkmenköy, Geçitkale’yi tek geçti

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Türkmenköy, Geçitkale’yi tek geçti
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Türkmenköy, Geçitkale’yi Mehmetali Toker Stadında konuk etti.
Karşılıklı ataklarla ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Türkmenköy maçın son bölümünde bulduğu golle rakibi Geçitkale’yi 1-0 mağlup etti.
Türkmenköy’e galibiyeti getiren golü 87. Dakikada Hüseyin Keleş kaydetti.
 
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