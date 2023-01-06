Türkmenköy galibiyete odaklandı

Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Türkmenköy ligin 5.ci haftasında konuk edeceği Kaplıca Karadeniz 61 maçında galip gelmek için sahaya çıkacak.
Teknik Direktör Evren Bahtıkara zorlu maçlar ilgili yaptığı açıklamada “Kendi evimizde birçok maçta galip gelemedik. Ancak bu maça galibiyet için çıkacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık ve maç saatini bekliyoruz” dedi.
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