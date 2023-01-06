banner875
banner885
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
6 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
32 0
 
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
34 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
18 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
34 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
28 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
28 0
banner878

Türkmenköy galibiyete odaklandı

banner476

banner825
Türkmenköy galibiyete odaklandı
Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Türkmenköy ligin 5.ci haftasında konuk edeceği Kaplıca Karadeniz 61 maçında galip gelmek için sahaya çıkacak.
Teknik Direktör Evren Bahtıkara zorlu maçlar ilgili yaptığı açıklamada “Kendi evimizde birçok maçta galip gelemedik. Ancak bu maça galibiyet için çıkacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık ve maç saatini bekliyoruz” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.