Türkmenköy belirsizliği aşamıyor

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Liginde mücadele eden Türkmenköy Aydın Spor Kulübünde belirsizlik sürüyor. Başkansız kalan ve başkan adayı olmayan kulüpte, Aralık ayında başlaması beklenen BTM maçlarının başlamasına az bir zaman kala henüz genel kurul yapılamadı. Kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine belirsizlik sürerken, futbolcular da endişeli
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.