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Türkmenköy belirsizliği aşamıyor

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Türkmenköy belirsizliği aşamıyor
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Liginde mücadele eden Türkmenköy Aydın Spor Kulübünde belirsizlik sürüyor. Başkansız kalan ve başkan adayı olmayan kulüpte, Aralık ayında başlaması beklenen BTM maçlarının başlamasına az bir zaman kala henüz genel kurul yapılamadı. Kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine belirsizlik sürerken, futbolcular da endişeli
 
 
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