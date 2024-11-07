Türkkan kalesine duvar ördü

Aksa Süper Ligin başken ekibi Çetinkaya’nın son 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet ve bir beraberlikte, başarılı kaleci Türkkan Pembe Delideniz’in büyük katkısı öne çıkıyor. Başarılı kaleci, son 4 haftada kalesinde sadece bir gol görerek adeta kalesine duvar örerek takımının başarısında kilit rol oynuyor. Kritik kurtarışları ve soğukkanlı oyunuyla güven veren Delideniz, rakiplerin gol yollarını kapatarak Çetinkaya’nın ligdeki yükselişinde önemli bir etken oldu. Taraftarlar, kaleci Türkkan’ın formunu sürdürmesini beklerken, takımın galibiyet serisini devam ettirmesi için büyük bir motivasyon sağlıyor.



