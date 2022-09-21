Türkiye’nin konuğu Lüksemburg

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u konuk edecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​​​ bugün Lüksemburg'u konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan TobiasStieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden ChristianGittelmann ve EduardBeitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise MatthiasJöllenbeck olacak.

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Stefan Kuntz ile 11. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 ve son maçında İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.



