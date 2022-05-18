Türkiye’nin futbol şöhretleri, Güner Batmazoğlu için geliyor

9.Güner BatmazoğluMasterler Anı Futbol Turnuvası’na Türkiye’den birçok milli takımda oynamış veya ün yapmış isim geliyor. Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Ali Eren, Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Ogün Temizkanoğlu, Yusuf Şimşek, Tuncay Şanlı gibi isimlerin bulunuyor

Geleneksel olarak her yıl yapılan ancak pandemi nedeniyle ara verilen merhum Güner BatmazoğluMasterler Futbol Turnuvası’nın bu yıl 9.su yapılıyor. Her yıl Türkiye’den futbol takımların getirildiği turnuvaya bu yıl Türkiye’de bir döneme damga vurmuş, birbirinden değerli futbolcular geliyor.

Merhume Güner Batmazoğlu’nun oğlu iş insanı Kemal Batmazoğlu tarafından organize edilen turnuva bu yıl 27-28 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek. Atatürk Stadyumu’nda iki gün sürecek turnuvanın finali ise gece maçı şeklinde oynanacak.

Batmazoğlu Futbol Masterleri, Türkiye Şöhretler Karması, Galatasaray Futbol Masterleri, Fenerbahçe Futbol Masterleri takımlarının katılımı ile gerçekleşecek turnuvanın maç programı da oluşturuldu.



KİMLER GELİYOR?

9.Güner BatmazoğluMasterler Anı Futbol Turnuvası’na Türkiye’den birçok milli takımda oynamış veya ün yapmış isim geliyor. Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Ali Eren, Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Ogün Temizkanoğlu, Yusuf Şimşek, Tuncay Şanlı gibi isimlerin bulunduğu kafilelerin uçak biletleri kesildi ve konaklama organizasyonları da yapıldı.



TURNUVANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Lefkoşa Atatürk Stadı

27 Mayıs Cuma

Saat 16.30 – 17.45: BatmazoğluMasterleri – Fenerbahçe Masterleri

Saat 18.00 – 19.15: Türkiye Şöhretler Karması – Galatasaray Masterleri



28 Mayıs Cumartesi

Saat 18.00 – 19.15: Üçüncülük maçı

Saat 20.00 – 21.15: Şampiyonluk maçı

Saat 21.30: ÖDÜL TÖRENİ

