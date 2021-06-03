banner583
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.2B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
46 0
 
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
67 0
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
25 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
11 0
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
15 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
17 0
banner661
banner570

Türkiye’den iyi prova

banner476

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı 2-0 mağlup etti

banner666
Türkiye’den iyi prova
EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı son provasını Moldova karşısında yaptı.
Türkiye A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.
Türkiye’yi galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.
Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.
A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.