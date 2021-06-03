Türkiye’den iyi prova

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı son provasını Moldova karşısında yaptı.
Türkiye A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.
Türkiye’yi galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.
Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.
A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.
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