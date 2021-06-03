Türkiye’den iyi prova

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı 2-0 mağlup etti

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı son provasını Moldova karşısında yaptı.

Türkiye A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

Türkiye’yi galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.

Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

