Türkiye’den Güney Kıbrıs’a transfer oldu

Türkiye Süper Lig ekibi Alanyaspor'lu sol kanat oyuncusu Wilson Eduardo Güney Kıbrıs’a transfer oldu.

Wilson Eduardo, Güney Kıbrıs Süper Lig ekibi Apoel ile anlaştı.

Alanyaspor ile Süper Ligde 38,Türkiye Kupasında ise 6 maça çıkan oyuncu bu maçlarda 10 Gol, 2 Asistle katkı sundu.

