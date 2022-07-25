Türkiye’de hakem atamalarında yeni dönem

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte MHK Yaz Semineri açılış töreninde açıklamalar yaptı. Büyükekşi, saha ve VAR hakemlerini ayırdıklarını söyledi

Bolu’da, 2022-2023 sezonunda görev alacak hakemlerin eğitimleri için 7 gün sürecek olan Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri başladı.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde başlayan seminere, MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA VAR Eğitimcisi PavelGill ve hakemler katıldı.

“SÜPER LİG ATAMALARI HİBRİD SİSTEMLE YAPILACAK”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, “Süper Lig atamalarını hibrid sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. Merkez Hakem Kurulu takdiri ancak zorunlu olursa devreye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Ayrıca gerekli olduğunda diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak” dedi.

“Gözlemci sayısı 2’ye çıkarılacak”

Gözlemci sayısının 2’ye çıkarıldığını ve yaşının 70’e yükseltildiğini belirten Çelik, “Bu sezondan itibaren biri stadyum diğeri Riva olmak üzere iki gözlemci müsabakaları izleyecek. Daha hassas değerlendirme için yapılan bu model hakem gelişimine de katkı sağlayacaktır. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacaktır. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecektir. Bu nedenle teminde güçlük çekilen Süper Lig gözlemci yaşını da UEFA yaşı olan 70’e yükselttik. Çünkü Süper Lig’de kariyerini tamamlayan hakemlerin neredeyse tamamı VAR hakemi olarak devam etmek istiyorlar. 5 yıl içinde mevcut gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu bir alt kadrodan tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

