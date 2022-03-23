Türkiye ya tamam, ya devam diyecek

Türkiye A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bugün Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak

Futbolda milli heyecan yaşanıyor. A Millî Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.

Dragao Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak dev müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Tarihi mücadele TRT1, TRT İzle, trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu​​​​​​​,

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

