Türkiye ya tamam, ya devam diyecek

Futbolda milli heyecan yaşanıyor. A Millî Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.
Dragao Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak dev müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Tarihi mücadele TRT1, TRT İzle, trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu,
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.