Türkiye uzatmada yıkıldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş Park'ta oynanan ve TRT1'den canlı yayınlanan kiritik mücadelede millilerimiz, Cengiz Ünder'in 9. dakikada attığı klas gol ile 1-0 öne geçti. Yusuf Yazıcı, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Karadağ, 40. dakikada Marusic ile farkı 1'e indirdi: 2-1
İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 2-1'lik üstünlüğü sona erdi. A Milliler, ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken Karadağ, 90+7'de Radunovic'in serbest vuruştan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Mücadele bu skorla sona erdi. A Milli Futbol Takımımız puanını 8'e, Karadağ 7'ye yükseltti.