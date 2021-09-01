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Türkiye uzatmada yıkıldı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlılarımız, 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın uzatma anlarında yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı

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Türkiye uzatmada yıkıldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Park'ta oynanan ve TRT1'den canlı yayınlanan kiritik mücadelede millilerimiz, Cengiz Ünder'in 9. dakikada attığı klas gol ile 1-0 öne geçti. Yusuf Yazıcı, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Karadağ, 40. dakikada Marusic ile farkı 1'e indirdi: 2-1

İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 2-1'lik üstünlüğü sona erdi. A Milliler, ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken Karadağ, 90+7'de Radunovic'in serbest vuruştan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Mücadele bu skorla sona erdi. A Milli Futbol Takımımız puanını 8'e, Karadağ 7'ye yükseltti.

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