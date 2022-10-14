Türkiye, UEFA sıralamasında 4 basamak daha yükseldi

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerini yenmesiyle Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı aynı günü galibiyetle kapattı. Bu başarı UEFA sıralamasına da yansıdı.

Avrupa'da Türk rüzgarı esti. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın maçlarından galip ayrılması yüzleri güldürdü. Böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı aynı günü galibiyetle kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederken Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0'la geçti.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir sahasında RFS'yi 3-0 yenerken Demir Grup Sivasspor da Kosova'da Ballkani'ye 2-1 üstünlük sağladı.

Bu sonuçların ardından gruplarından çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve MedipolBaşakşehir önemli bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE BU SEZON EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4. ÜLKE

Temsilcilerimizin Avrupa'da haftayı galibiyetle kapatmasıyla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 4 basamak yükselerek 27 bin 900 puanla 14'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye bu sezon ayrıca İngiltere, İspanya ve Almanya'nın ardından en çok puan toplayan dördüncü ülke oldu.

Takımlarımızın iyi sonuçlar almaya devam etmesi durumunda 28 bin 750 puanla 12. sırada bulunan Norveç'i geçme ihtimali arttı.

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında ilk 12'ye girmesi ve üst sıralarda yer alan ülke takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda, Süper Lig şampiyonu 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden grup aşamasından katılacak.



