Türkiye Süper Lig’de 75 günlük hasret bitiyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 75 günlük aranın ardından yarın başlayacak

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.

Türkiye'nin 11 ilinden 19 takım, yaklaşık 10 ay (296 gün) sürecek toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

11 İLDEN 19 TAKIM

Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, MedipolBaşakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yer alacak.

Süper Lig'de 1963-1964 sezonundan sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek. O sezon İstanbul'u Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa temsil etmişti.

Ligde Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan AtakaşHatayspor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Giresun'dan Giresunspor, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den de YukatelKayserispor başarıyı hedefleyecek.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE 40 GÜN ARA

Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek.

Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

ÜÇ HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) planlamasına göre ligde 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

DÖRT TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 16, 17, 18 ve 19. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek.

YABANCI OYUNCU KURALI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve bu futbolcuları A takım listesine yazdırabilecek.

Kulüpler, A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

YARIN

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)

21.45 Beşiktaş-YukatelKayserispor (Vodafone Park)

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (CorendonAirlines Park Antalya)

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 MedipolBaşakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)



