Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada

Bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig İngiltere Premier Lig olurken, ikinci sırada Almanya Bundesliga, üçüncü sırada ise İspanya La Liga geliyor. Türkiye Süper Lig ortalama piyasa değeri sıralamasında Arjantin Premier Lig ile sonunculuğu paylaşıyor

Futbolda Covid-19 salgınının gölgesinde bir sezonun daha sonuna geliniyor. Zor günlerden geçen futbol endüstrisi yavaş yavaş kendini toparlamaya başlasa da hâlâ eski günlerinin uzağında.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, Şubat 2020'de en değerli 500 futbolcunun değeri 20 milyar 714 milyon euroyken, bugün 18 milyar 690 milyon euroya düştü. İlk 100'deki oyuncuların değeri de 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 276 milyon euroya geriledi.

Son üç ayda değerini en çok yükselten futbolcu ise ErlingHaaland oldu. Piyasa değerini 21 milyon euro artıran Dortmundlu forvet, 131 milyon euroluk değeriyle dünyadaki en değerli ikinci futbolcu konumunda.

Haaland'ın ardından ikinci sırada 17 milyon euroluk artışla değerini 87 milyon euroya çıkaran Manchester City'liPhilFoden yer alırken, dünyanın en pahalı futbolcusu 189 milyon euroyla yine PSG'in yıldızı KylienMbappe oldu.

En pahalı üçüncü futbolcu 127 milyon euroluk değeriyle Tottenham'lı Harry Kane olurken, LionelMessi ile Cristiano Ronaldo, en pahalı 10 futbolcu listesine giremedi.

Bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig ise İngiltere Premier Lig oldu. Premier Lig'de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euroyken, ikinci sıradaki Almanya Bundesliga'da bu değer 11 milyon 600 bin euro. Üçüncü sıradaki İspanya La Liga'da bir futbolcunun değeriyse 11 milyon euro.

İngiltere Premier Lig: 20,1 milyon euro

Almanya Bundesliga: 11,6 milyon euro

İspanya La Liga: 11 milyon euro

İtalya Serie A: 10,7 milyon euro

Fransa Ligue 1: 7,6 milyon euro

Hollanda Eredivisie: 2,8 milyon euro

Portekiz Liga Nos: 2,6 milyon euro

İngiltere Championship: 2,4 milyon euro

Belçika Pro Lig: 1,9 milyon euro

Brezilya Serie A: 1,8 milyon euro

Arjantin Premier Lig: 1,4 milyon euro

Türkiye Süper Lig: 1,4 milyon Euro



