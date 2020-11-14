Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.

Son maçta berabere

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.

İlk maç 1994'te

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.



