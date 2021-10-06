Türkiye-Norveç maçına Alman hakem

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan FelixBrych yönetecek.
Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise TobiasReichel olacak.
Maçta aynı ülkeden MarcoFritz, Video Yardımcı Hakem (VAR), ChristianGittelmann ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.
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