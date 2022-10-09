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Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu

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Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, bugün TSİ 13.00'te başladı. Yapılan kura çekimi sonrasında, Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki grup rakipleri belli oldu.
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALDI?

EURO 2024 Elemeleri kura çekimi yapıldı.
 

A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katıldı. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 RAKİPLERİ KİM OLDU?

EURO 2024 Elemeleri kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye A Milli Takım'ın gruplardaki rakipleri belli oldu.

Buna göre;  D Grubun'da yer alan Türkiye'nin rakipleri, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.
EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

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