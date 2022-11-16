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Türkiye moral buldu

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Türkiye moral buldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı. Karşılaşmanın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golünü ise 62. dakikada McGinn kaydetti.
A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.
 

 
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