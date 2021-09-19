Türkiye Milli takımında Kuntz dönemi

Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Alman çalıştırıcı ile A Milli Takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
Ayrıca, Milli Takımlar resmi hesabından "Hoş geldin Stefan Kuntz" mesajı yayımlandı.