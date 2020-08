Türkiye Milli takımı aday kadrosu açıklandı

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (MedipolBaşakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (MedipolBaşakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (MedipolBaşakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (FortunaDüsseldorf).

TÜRKİYE’NİN MİLLİ MESAİSİ BAŞLIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına 30 Ağustos Pazar günü başlayacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da toplanacak milliler, çalışmalarını da burada sürdürecek.

Organizasyonun ilk maçında Macaristan'ı Sivas'ta konuk edecek milliler, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gidecek. Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün saat TSİ 20.30'da maçın oynanacağı RajkoMitic Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını ise TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Sırbistan ile Türkiye arasında karşılaşma, 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak.

Milli takım kafilesi, Sırbistan maçının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Belgrad'dan İstanbul'a dönecek.