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Türkiye Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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Türkiye A Millî Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu

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Türkiye Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha: Okay Yokuşlu (CeltaVigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).
 
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