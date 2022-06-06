Türkiye, Litvanya’ya konuk oluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında ​​​​​​​bugün Litvanya'ya konuk olacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem NovakSimovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve MilosSimovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.

