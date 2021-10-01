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Türkiye Ligi maçlarına bilet alımı sıkıntısının aşılması için istişare başladı

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Türkiye Ligi maçlarına bilet alımı sıkıntısının aşılması için istişare başladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) kulüplerinin maçlarına bilet alımı konusunda Covid aşısı nedeniyle yaşanan sıkıntısının aşılması için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu aracılığıyla girişim başlatıldığını açıkladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkan Toykan Özdamar, aşısını yaptıran Türkiye vatandaşlığına sahip olanlara, toplu başvuru konusunda derneğin yardımcı olabileceğini ifade etti. Özdamar, bu konuda yardım alabilmek için 20 Ekim’e kadar Derneğe başvuruda bulunulması gerektiğini ifade etti.

Aşılarını yaptıran ve sadece KKTC vatandaşlığı olanlar için ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’yla temasa geçildiğini ifade eden Toykan, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun da mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Futbol Federasyonun istişarede bulunduğunu anlattı.

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