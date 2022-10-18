Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları oynanıyor.

Kupada şu ana kadar Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.

Oynanan müsabakaların sonuçları ve kalan maçların programı şöyle:

18 Ekim Salı:

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1 (Uzatmalarda)

Serik Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1

Altay-Efeler 09: 1-2 (Uzatmalarda)

Ankaraspor-Pazarspor: 2-1 (Uzatmalarda)

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2 (Penaltılar: 7-6)

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868: 3-0

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)

19 Ekim Çarşamba:

13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)

14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)

14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)

14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)

14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)

21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)

20 Ekim Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)



