Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Kura çekimine Kovid-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.
Çeyrek finaldeki eşleşmeler
Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - MedipolBaşakşehir
Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Yarı finaldeki eşleşmeler
Kurada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yine tek maç eleminasyon sistemine göre 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir
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