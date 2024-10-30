Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'u sahasında 4-2 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Silivrispor, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 37 ve 44’üncü dakikalarda Mert Aktaş, 67’nci dakikada Vedat Saygı ve 88’inci dakikada Emir Hakan Patan kaydetti.
Sinan Kaloğlu yönetiminde ilk yenilgisini alan Kayserispor’un karşılaşmadaki golleri ise 32’nci dakikada penaltıdan Talha Sarıaslan ve 59’uncu dakikada Bahoken’den geldi.
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