Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'u 3-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ağırladığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a 3-0 yenildi. Bu sonuçla, büyük bir sürprize imza atan Esenler Erokspor, kupada 5. tura yükseldi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında soldan topu süren Samet Dağlı, Aziz Kızılgün'e pası atıp, içeri koşu yaptı. Aziz bekletmeden pası verince kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Somay'dan orta sahada aldığı topu Koray Altınay'ı geçip rakip ceza sahasına kadar süren Aziz Kızılgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

75 dakikada Esenler Erokspor 3. golü buldu. Koray Altınay'ın kendi ceza sahası önünde hatalı pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi: 0-3

Konuk ekip karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

Böylece 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'a takılan Yukatel Denizlispor'un ardından Fatih Karagümrük de bu turda kupaya veda eden ikinci Süper Lig ekibi oldu.

