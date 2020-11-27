Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray katıldı.

İşte 5. tur eşleşmeleri:

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Trabzonspor - Adana Demirspor

Medipol Başakşehir - Turgutluspor

Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

FTA Antalyaspor - Beypiliç

Boluspor İH Konyaspor - Altınordu

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor