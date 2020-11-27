Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray katıldı.
İşte 5. tur eşleşmeleri:
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Trabzonspor - Adana Demirspor
Medipol Başakşehir - Turgutluspor
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
FTA Antalyaspor - Beypiliç
Boluspor İH Konyaspor - Altınordu
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
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