banner913
banner932
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
37 0
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
21 0
 
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
32 0
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
20 0
“Tek yol iki devletli çözüm”
“Tek yol iki devletli çözüm”
11 0
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
14 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
143 0
banner964

Türkiye, Japonya’ya direnemedi

banner476

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. TRT 1'den yayınlanan maçta Ay-yıldızlı takımın gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım kaydetti

banner974
Türkiye, Japonya’ya direnemedi
banner971
Stat: Cegeka Arena
Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy De Nas (Hollanda)
Japonya: Kosuke Nakamura (Dk. 45+3 Schmidt), Taniguchi, Ito Hiroki, Machida (Dk. 79 Tomiyasu), Maikuma (Dk. 46 Hashioka), Doan (Dk. 46 Ito Junya), Furuhashi, Keito Nakamura (Dk. 46 Maeda), Ito Atsuki (Dk. 64 Endo), Tanaka, Kubo
Türkiye: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Altay Bayındır), Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Merih Demiral), Mert Müldür, Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Salih Özcan (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Salih Uçan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Barış Alper Yılmaz), Bertuğ Yıldırım
Goller: Dk. 15 Ito Atsuki, Dk. 28 ve 36 Keito Nakamura, Dk. 76 Ito Junya (Penaltıdan) (Japonya), Dk. 44 Ozan Kabak, Dk. 61 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)
 
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da iyi sinyaller vermedi. Ay-yıldızlılar, Belçika'da oynanan hazırlık maçında rakibine 4-2 mağlup oldu.
Cegeka Arena'da oynanan mücadelede Japonya'ya galibiyeti getiren goller 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.
A Milli Futbol Takımımızın golleri ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
Japonya, Almanya ile oynadığı hazırlık maçında da sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.