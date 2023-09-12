Türkiye, Japonya’ya direnemedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. TRT 1'den yayınlanan maçta Ay-yıldızlı takımın gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım kaydetti

Stat: Cegeka Arena

Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy De Nas (Hollanda)

Japonya: Kosuke Nakamura (Dk. 45+3 Schmidt), Taniguchi, Ito Hiroki, Machida (Dk. 79 Tomiyasu), Maikuma (Dk. 46 Hashioka), Doan (Dk. 46 Ito Junya), Furuhashi, Keito Nakamura (Dk. 46 Maeda), Ito Atsuki (Dk. 64 Endo), Tanaka, Kubo

Türkiye: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Altay Bayındır), Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Merih Demiral), Mert Müldür, Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Salih Özcan (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Salih Uçan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Barış Alper Yılmaz), Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 15 Ito Atsuki, Dk. 28 ve 36 Keito Nakamura, Dk. 76 Ito Junya (Penaltıdan) (Japonya), Dk. 44 Ozan Kabak, Dk. 61 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da iyi sinyaller vermedi. Ay-yıldızlılar, Belçika'da oynanan hazırlık maçında rakibine 4-2 mağlup oldu.

Cegeka Arena'da oynanan mücadelede Japonya'ya galibiyeti getiren goller 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.

A Milli Futbol Takımımızın golleri ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Japonya, Almanya ile oynadığı hazırlık maçında da sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı.

