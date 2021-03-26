Türkiye ile Norveç 10. randevuda

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2 15.08.2001 Oslo Özel 1-1 23.02.2000 İstanbul Özel 0-2 10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1 28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3 29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1 01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0 03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Hollanda'yı devirerek gruplara galibiyetle başlayan Türkiye, Dünya Kupası yolunda ikinci sınavına Norveç karşısında çıkıyor. İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem AlejandroHernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden TeodoroSobrino ve RaulCabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise JoseLuisMunuera olacak.Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt(Thorsby), Hauge(Elyounoussi), Odegaard, Haaland, Sörloth.Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı(Deniz Türüç), Burak YılmazTürkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. Geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandıBu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.Türkiye-Norveç maçlarıTürkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.