Türkiye ile Norveç 10. randevuda

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.
Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem AlejandroHernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden TeodoroSobrino ve RaulCabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise JoseLuisMunuera olacak.
Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'ler
Norveç: Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt(Thorsby), Hauge(Elyounoussi), Odegaard, Haaland, Sörloth.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı(Deniz Türüç), Burak Yılmaz
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. Geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
Son maçı Türkiye kazandı
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Türkiye-Norveç maçları
Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|17.11.2007
|Oslo
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|28.03.2007
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|1-1
|23.02.2000
|İstanbul
|Özel
|0-2
|10.11.1993
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|28.04.1993
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|29.10.1961
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|01.06.1961
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-0
|03.08.1936
|Berlin
|Olimpiyat Oyunları
|0-4