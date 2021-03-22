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Türkiye-Hollanda maçına İngiliz hakem

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu

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Türkiye-Hollanda maçına İngiliz hakem
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Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonun'dan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'in yardımcılıklarını StuartBurt ve SimonBennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

TRT1’DEN NAKLEN YAYINLANACAK
A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde Salı günü 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının ardından Milliler, karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.
 
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