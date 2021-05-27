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Türkiye, geriden gelip kazandı

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Türkiye, geriden gelip kazandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya'da Azerbaycan'ı konuk etti.

Milliler TRT SPOR'dan yayınlanan maçta 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Türkiye'ye galibiyet getiren goller Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi. Azerbaycan'ın tek golünü ise Emin Makhmudov kaydetti.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

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