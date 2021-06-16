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Türkiye, Gallere de yenildi

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Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu

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Türkiye, Gallere de yenildi

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Burak Yılmaz

Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+3 Williams), Moore

Goller: Dk. 42 Ramsey, Dk. 90+5 Connor Roberts (Galler)
 

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler, Aaron Ramsey ile 43. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

61. dakikada Gareth Bale ile penaltı kaçıran Galler, Connor Roberts ile 90+5'te skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 

İkinci karşılaşmasından da puan çıkaramayan  Ay-yıldızlılar, üst tur şansını oldukça azalttı. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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