Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği KKTC'de

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber ile Asbaşkan Osman Yozgat KKTC'de.

Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği yeni başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimini hem kutlama hem de görüşmek için adaya gelen İsmail Dilber başkan ile Osman Yozgat başkan dün yeni başkan Hasan Topaloğlu ve eski başkan Süleyman Göktaş ile bir araya geldiler.

Sıcak bir sohbetin geçtiği görüşme sonrası taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. KKTC Antrenörler Derneğinin her zaman yanında olan Başkan İsmail Dilber desteklerinin süreceğini ve her zaman KKTFAD yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Hasan Topaloğlu KKTC sevdalısı Başkan İsmail Dilber ile as başkan Ozman Yozgat'a ziyaretleri için teşekkür ederken birlikte daha çok yol yürüyeceklerini belirtti.