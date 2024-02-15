Türkiye FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1855,20
|-
|2
|Fransa
|1845,44
|-
|3
|İngiltere
|1800,05
|-
|4
|Belçika
|1798,46
|-
|5
|Brezilya
|1784,09
|-
|6
|Hollanda
|1745,48
|-
|7
|Portekiz
|1745,06
|-
|8
|İspanya
|1732,64
|-
|9
|İtalya
|1718,82
|-
|10
|Hırvatistan
|1717,57
|-