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Türkiye FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı

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Türkiye FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 -
4 Belçika 1798,46 -
5 Brezilya 1784,09 -
6 Hollanda 1745,48 -
7 Portekiz 1745,06 -
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -
 
 
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