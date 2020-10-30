Türkiye Avrupa’da dibe vurdu

Futbolda Türk takımları, tarihi bir çöküş yaşıyor. Ülke futbolu, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Türkiye bu sezonki puan tablosunda 55 ülke içinde 33. sırada yer alıyor

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,3 puan toplamıştı. Türkiye, 1989-90 sezonunu UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada tamamlamıştı.

Son 13 sezondur ülke sıralamasında 10 ile 12'inci sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

Türkiye, sezona 5 takımla başlamıştı. Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor galip gelemeden, Avrupa defterini kapattı. Galatasaray ise 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa’da havlu attı.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1 virgül 9 puan toplayabilen Türkiye, son 30 yılın en kötü performansına imza attı.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Ülkemiz, bu sezon UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.

Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor. Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor.

Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak. Bu durumda da Türkiye, ülke sıralamasında ilk 15 dışında kalabilir.

