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Türkiye A Milli Takımın fikstürü açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın fikstürüyle ilgili açıklama yaptı

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Türkiye A Milli Takımın fikstürü açıklandı
Türkiye A Milli Takımı, 24 Mart'ta Portekiz ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
Milliler bu maçı kazanması halinde, 29 Mart'ta İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibi ile Konya'da final maçına çıkacak.
TFF, Ay-yıldızlıların fikstürü boş geçirmemesi adına bir hazırlık maçı da organize etti.
Açıklamaya göre A Milliler, Portekiz'e elenmesi halinde aynı gün ve saatte İtalya-Kuzey Makedonya maçının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
 
 
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