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Türkiye A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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Türkiye A Milli Futbol Takımının, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'i de kadroya dahil etti

Türkiye A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Takımının Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
 
 
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