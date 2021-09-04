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Türkiye, 2.nci yarıda açıldı

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Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada bir gol bir asiste imza attı

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Türkiye, 2.nci yarıda açıldı

Victoria Stadı'nda oynanan ve TRT1'den naklen yayınlanan maçta Millilere galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Bu sonuçla Milliler, puanını 11'e yükseltti.

Cebelitarık sahaya; Coeling, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan 11'iyle çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki Milliler ise; Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Mert, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk dakikasında Efecan Karaca, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Enes Ünal, 4. dakikada kalecide takıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Milli Takımımız, 54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Halil'in golünde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada şık bir gole imza attı. Milliler, mücadelede farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Ay-yıldızlılar, 83. dakikada Kenan'ın ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0'la geçti.

Gruptaki diğer maçlarda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti. Hollanda ise evinde Karadağ'ı 4-0 yendi.

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