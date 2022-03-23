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Türkiye 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası (EURO 2028) finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu

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Türkiye 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin adaylık sürecinde güçlü rakipleri de olacak.
İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.
Türkiye, daha önce de 2016 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olmuştu. 
 
 
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